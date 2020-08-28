В России в 2020 году детей прививать от коронавируса не будут

Для начала препарат должен пройти дополнительные испытания, отметили эксперты.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что детей пока не планируют прививать от коронавируса. Об этом пишет «РИА Новости». Он отметил, что препарат должен пройти дополнительные испытания, прежде чем его смогут вколоть подрастающему поколению. Так что в 2020 году юные россияне останутся без вакцинации.

«Только получив полную картину влияния на детский организм, после этого мы будем рассматривать»,

— сказал Мурашко на общероссийском родительском онлайн-собрании.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вакцина против гриппа, использующаяся в Петербурге, включает в себя три актуальных штамма. Особое внимание, традиционно, уделяется гражданам из групп риска — детям, беременным женщинам, пожилым людям, медикам, учителям и пациентам с хроническими заболеваниями.