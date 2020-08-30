Новые случаи коронавируса в России: 4 980 человек за сутки

За минувшие сутки в стране выявлено почти пять тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией: ежедневное количество новых пациентов продолжает увеличиваться.

Нарастающим итогом на территории России число жителей с подтвержденным COVID-19 достигло 990 326 зараженных. Наибольшее количество новых случаев приходится на Москву, где 695 больных коронавирусом за сутки, Санкт-Петербург (186 пациентов), Московскую (165 человек) и Нижегородскую (143 человека) области.

Кроме того, за сутки умерло 68 россиян с коронавирусной инфекцией, из которых одиннадцать — в столице и еще пятеро — в городе на Неве. Также успешно выписаны 2,6 тысячи человек за сутки, всего выздоровевших в стране насчитывается 806 982.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за вчерашние сутки в Северной столице прошли обследование на COVID-19 более 18 тысяч человек.