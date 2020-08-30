Активность проверок не снижается даже на выходных: в Петербурге проверили на COVID-19 18 тысяч человек

Активность проверок не снижается даже на выходных: в Петербурге проверили на COVID-19 18 тысяч человек
Более 330 человек остаются под наблюдением медиков. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

За минувшие сутки в Северной столице прошли обследование на выявление новой коронавирусной инфекции 18 093 человека.

Несмотря на выходные, активность тестирования остается почти такой же, как и в будние дни. Возможно, это связано с тревожной статистикой: в Санкт-Петербурге снова увеличивается количество ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом.

По данным городского оперштаба на 10:00 30 августа под медицинским наблюдением остаются 332 человека, из которых четверо изолированы в обсерватории, а 328 признаны контактными. Также за сутки в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, доступную по номеру 122, поступило 138 вызовов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в мире число зараженных коронавирусной инфекцией приближается к 25 миллионам человек.

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