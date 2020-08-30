Число зараженных COVID-19 во всем мире приближается к 25 млн человек

Число зараженных COVID-19 во всем мире приближается к 25 млн человек
Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

По информации университета Хопкинса в Соединенных Штатах, на утро 30 августа (по московскому времени) количество зараженных новой коронавирусной инфекцией во всем мире превысило 24,9 миллионов человек.

Число жертв COVID-19 также возросло до 841 507 пациентов. Антилидером как по зараженным, так и по смертности, является Америка, где выявлено 5,96 миллионов случаев коронавируса, а также 182,7 тысячи скончавшихся. За Соединенными Штатами следуют Бразилия (3,8 млн заразились, 120,2 тысячи умерли) и Мексика (591,7 тысяч зараженных, 63,8 тысяч смертей).

Россия по коронавирусной статистике находится на 12-м месте (982,5 тысячи пациентов, 16,9 тысяч скончались), уступая также Индии, Британии, Италии, Франции, Испании, Перу, Ирану и Колумбии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как отличить коронавирус от гриппа в домашних условиях.

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