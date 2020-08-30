Смольный намерен вакцинировать от коронавируса максимум петербуржцев

В Петербурге продолжаются исследования на коронавирус. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Петербурге продолжаются исследования на коронавирус. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Власти Петербурга готовы приложить все усилия, чтобы вакцинировать от Covid-19 как можно больше горожан. Такое заявление сделал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

По его словам, пока рано говорить о сильных сторонах и безопасности препарата от нового вируса, его свойства до конца не изучены.

Как сообщил телеканал 78.ru, Лисовец отметил, что отказываться от прививки неправильно, а антипрививочников он назвал крайне деструктивным течением — более эффективного метода профилактики респираторных заболеваний не существует.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

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