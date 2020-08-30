В комздраве объяснили, почему в Петербурге опять растет заболеваемость Covid-19

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге сейчас может расти потому, что многие горожане возвращаются из отпусков из регионов, где пик Covid-19 еще не пройден. Об этом заявил председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

В последнюю неделю лета в Петербурге отмечен рост заболеваемости коронавирусом — около 180 случаев в сутки, на прошлой неделе это показатель составлял 160 заболевших за сутки.

Пока, по словам Лисовца, это не отразилось на ежедневном числе госпитализированных пациентов. В среднем ежедневно в стационары госпитализируют примерно 170 пациентов на протяжении шести-семи недель.

Что касается второй волны, то однозначного ответа сейчас нет. Но Лисовец полагает, что осенью вырастет заболеваемость респираторными заболеваниями. Тем не менее Петербург готовится к возможному началу второй волны Covid-19.

Коек будет больше, чем весной и в начале лета. Формируются запасы защитных средств, лекарств. Лисовец отметил, что высока будет вероятность одновременного эпидемического подъема и гриппа, и коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала, что в Петербурге появились мобильные пункты, в которых прививают от гриппа.