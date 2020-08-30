Студентам СПбГУ пригрозили отчислением за несоблюдение «масочного режима»

Студентам СПбГУ пригрозили отчислением за несоблюдение &#171;масочного режима&#187;
Студентов могут отчислить, если они три раза будут «пойманы» без масок. Фото: pixabay

В одном из студенческих сообществ Санкт-Петербургского государственного университета опубликовали пост, в котором рассказали о мерах, которые планируются принимать в стенах учебного заведения для предотвращения угрозы распространения Covid-19.

Соответствующая запись появилась в сообществе СПбГУ «Лупа и Пупа» социальной сети «ВКонтакте». Согласно посту, студентам на почту пришло письмо о дисциплинарных взысканиях за несоблюдение «масочного режима» в университете.

Так, учащимся, игнорирующим меры предосторожности в период сложной эпидемиологической ситуации, грозит отчисление. Такие меры будут приняты, если их трижды поймают без масок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Смольный намерен вакцинировать от коронавируса максимум петербуржцев.

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