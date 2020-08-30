Студентам СПбГУ пригрозили отчислением за несоблюдение «масочного режима»

В одном из студенческих сообществ Санкт-Петербургского государственного университета опубликовали пост, в котором рассказали о мерах, которые планируются принимать в стенах учебного заведения для предотвращения угрозы распространения Covid-19.
Соответствующая запись появилась в сообществе СПбГУ «Лупа и Пупа» социальной сети «ВКонтакте». Согласно посту, студентам на почту пришло письмо о дисциплинарных взысканиях за несоблюдение «масочного режима» в университете.
Так, учащимся, игнорирующим меры предосторожности в период сложной эпидемиологической ситуации, грозит отчисление. Такие меры будут приняты, если их трижды поймают без масок.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Смольный намерен вакцинировать от коронавируса максимум петербуржцев.