Мужчина, погибший в тоннеле петербургского метро, мог быть диггером

Мужчина, погибший в тоннеле петербургского метро, мог быть диггером
Станция "Дунайская". Фото: Gazeta.SPb

Бездыханное тело нашли между станциями «Дунайская» и «Шушары».

Этим утром, 31 августа, в тоннеле между станциями фиолетовой ветки было найдено тело мужчины. Об этом пишет «Мойка78», ссылаясь на ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Машинист увидел бездыханное тело между станциями «Шушары» и «Дунайская». В результате движение по ветке было на час приостановлено, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые приступили к выяснению обстоятельств смерти. По предварительным данным, погибший мог быть диггером – то есть человеком, который изучает подземку. Также отмечается, что личность мужчины установлено – ему было 22 года, в метро он спустился без компании.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в парке 300-летия Петербурга обнаружили бездыханное тело мужчины.

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