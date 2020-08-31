Мужчина, погибший в тоннеле петербургского метро, мог быть диггером

Бездыханное тело нашли между станциями «Дунайская» и «Шушары».

Этим утром, 31 августа, в тоннеле между станциями фиолетовой ветки было найдено тело мужчины. Об этом пишет «Мойка78», ссылаясь на ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Машинист увидел бездыханное тело между станциями «Шушары» и «Дунайская». В результате движение по ветке было на час приостановлено, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые приступили к выяснению обстоятельств смерти. По предварительным данным, погибший мог быть диггером – то есть человеком, который изучает подземку. Также отмечается, что личность мужчины установлено – ему было 22 года, в метро он спустился без компании.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в парке 300-летия Петербурга обнаружили бездыханное тело мужчины.