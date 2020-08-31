Общественный транспорт Петербурга вновь выйдет на «школьные» маршруты с 1 сентября

При планировании усиления подвижного состава на маршрутах общественного транспорта, специалисты Комитета по транспорту также учитывают приближающееся начало учебного года в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга. Фото: Baltphoto

При планировании усиления подвижного состава на маршрутах общественного транспорта, специалисты Комитета по транспорту также учитывают приближающееся начало учебного года в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга. Фото: Baltphoto

В первый день осени автобусы, трамваи и троллейбусы продолжат движение по трассам, временно отмененным еще в апреле 2020 года.

Таким образом, снова начнет ездить автобус №1Л маршрутом «вокзал города Ломоносова — деревня Малая Ижора», «школьный» автобус №356Ш — «Улица Шахматова — ЖД платформа «Старый Петергоф» и «школьный» автобус №415Ш направления «Вокзал города Зеленогорска — Выборгское шоссе, 764 км». Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Помимо этого, возобновляют работу трамвайный маршут №56, троллейбус №33 и автобус №396.

Возобновление работы традиционных маршрутов связано с окончанием периода отпусков и началом учебного года. Пассажиропоток активно увеличится из-за школьников и студентов, отправляющихся на учебу и петербуржцев, добирающихся на работу. Стоит отметить, что на 98% всех городских маршрутов восстановлено движение. Работу транспорта ограничивали из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Среднеохтинском проспекте после ремонта восстановлено движение общественного транспорта.