Студентов и преподавателей ВУЗов обяжут носить защитные маски в новом учебном году

Учащиеся высших учебных заведений смогут присутствовать на занятиях исключительно в защитных масках.

В понедельник, 31 августа, глава Роспотребнадзора Анна Попова дала интервью каналу «Россия 1». Уже завтра, 1 сентября, в России начнется новый учебный год. Однако, он будет проходить иначе, чем раньше, из-за продолжающейся эпидемии коронавирусной инфекции.

Студенты вузов, в отличие от школьников, будут обязаны носить маски. Те же правила распространятся и на преподавателей. По словам Поповой, пойти на такие меры было решено из-за того, что студенты — самая социально активная часть населения в плане общения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала как начнут учебный год вузы Петербурга. Несмотря на то, что обучение возобновляется в очном формате, от дистанционных технологий в высших учебных заведениях отказываться полностью не намерены.