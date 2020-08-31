Путин увеличил зарплату чиновникам, генпрокурору и представителю СК

Путин увеличил зарплату чиновникам, генпрокурору и представителю СК
Президент России Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Зарплаты государственных чиновников, генерального прокурора и председателя Следственного комитета РФ увеличатся в 1,03 раза. Соответствующий указ подал российский лидер Владимир Путин.

Согласно данным, опубликованным на портале правовой информации, их зарплаты будут увеличены с первого октября.

Президент также поручил правительству обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указов о повышении зарплат генпрокурору и председателю СК.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что учебный год в России начнется 1 сентября. Такое заявление сделал Владимир Путин. Он подчеркнул, что переноса начала учебного года в образовательных учреждениях не будет.

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