Путин заявил, что учебный год в России начнется 1 сентября

Президент России Владимир Путин сообщил, что переноса начала учебного года в образовательных учреждениях не будет.

Сегодня, 29 августа, в эфире программы «Вести в субботу» на телеканала «Россия — 1» было продемонстрировано интервью с лидером государства, в котором он рассказал о том, что школьники и студенты вернутся к обучению в очном формате с 1 сентября. Путин подчеркнул, что данное решение принято на всех уровнях — правительственном и региональном.

Также Путин поведал о важности соблюдения всех мер предосторожности, связанных с эпидемий коронавируса. Выразил он и понимание того, что исполнять требования порой нелегко. Речь шла о защитных масках, которые должны будут носить учителя.

Помимо этого, Путин призвал организовывать учебный процесс гибко и творчески в нынешних эпидемиологических условиях, несмотря на то, что все учащиеся снова вернутся за парты, а не продолжат обучение дома. Для избежания большого скопления людей, разрешено часть занятий проводить дистанционно. Главное, чтобы качество подачи и усвояемости материала от этого не страдало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России новый учебный год начнется с вакцинации детей от гриппа.