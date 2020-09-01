Суд не изменил арест депутата Коваля — следователи уверены, что он хотел бежать

Санкт-Петербургский городской суд принял решение не изменять меру пресечения депутату ЗакСа Роману Ковалю. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Во время заседания следствие настаивало на том, чтобы к делу приобщили протокол обыска, поскольку в момент задержания при депутате нашли сумки с вещами и деньгами. Правоохранители считают, что парламентарий намеревался сбежать, передает 78.ru.

Адвокаты отмечали, что сумки, вещи и деньги депутату не принадлежат.

В результате суд решил меру пресечения в виде заключения под стражу не изменять.

В августе gazeta.spb.ru писала, что суд также принял решение об аресте Андрея Гришина, помощника депутата Романа Коваля. Его подозревают в посредничестве при получении взятки. Отмечалось, что во время задержания злоумышленник хотел скрыться на машине. Под стражей он проведет до 29 сентября.