В горах Индонезии нашли певчих собак, считающихся вымершими

Ученые смогли обнаружить в горах Индонезии новогвинейских певчих собак, издающий вой, похожий на мелодии.

Открытие удивило специалистов, ведь считалось, что животные уже 50 лет как являются вымершими. Речь идет именно о обитателях дикой среды. В различных зоопарках до сих пор живут около 200 собак, которые являются потомками животных, отловленных в 1970-х годах.

В течение 50 лет животных не видели вне вольеров зоопарка. До одного момента — в 2016 году ученые обратили внимание на стаю из 15 собак в высокогорьях западной части Новой Гвинеи. Через пару лет исследователи решили вернуться, чтобы изучить живущих в горах животных и провести сравнительные анализы. Об этом сообщает PNAS.

В ходе исследования, биологические образцы животных, живущих в естественной среде обитания, сравнили в образцами потомком певчих собак, живущих в зоопарках. Сходство составило 70%. Имеющиеся различие были списаны на то, что животные, обитающие в неволе, были вынуждены вступать в близкородственные связи, поэтому генетическое разнообразие было утрачено.

Описание певчих собак впервые появилось в 1897 году. Отмечалось, что они имеют гибкий позвоночник и мелодичный вой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что собаки воспринимают человеческую речь также, как люди.