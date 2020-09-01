Отец Виктора Цоя опроверг информацию о том, что просил Путина отменить фильм Учителя

Отец музыканта Виктора Цоя Роберт Цой прокомментировал сведения о том, что писал президенту с просьбой запретить выход фильма Алексея Учителя в прокат.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что якобы семья музыканта обратилась к президенту России чтобы остановить выход фильма «Цой» в прокат.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова Роберта Цоя, он не может быть против фильма, поскольку он его даже не видел. Отец лидера группы «Кино» предположил, что фильм будет замечательным.

«Понимаете, мы сейчас так не глядя начинаем обсуждать, а сначала нужно хоть краем глаза его увидеть, а потом уже рассуждать», — заявил Цой.

Он также отметил, что практически ничего не знает о фильме. По его словам, несколько лет назад, когда Учитель только готовился к съемкам, он обсуждал с ним будущий проект и спрашивал разрешение. Тогда Цой ответил, что не может запретить режиссеру снимать.

Цой добавил, что не обращался к президенту с просьбой запретить фильм.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России отложили премьеру фильма «Цой».