Петербуржцы сообщили об очередях в Пулково из-за тестирования на коронавирус

В воздушной гавани Северной столицы пассажиры, вернувшиеся с отдыха за границей, вынуждены томиться в очередях из-за необходимости провериться на коронавирусную инфекцию.

Очевидцы рассказали, что время ожидание в очереди составляет 1,5 — 2 часа. Меры предосторожности в вынужденном столпотворении при этом мало кто соблюдает — социальная дистанция зачастую игнорируется.

Пожаловались пассажиры и на увеличение стоимости ПЦР-диагностики. Сейчас за тест придется заплатить 2550. Ранее его можно было сделать на 350 рублей дешевле.

Отметим, что после возобновление международного авиасообщения, все возвращающиеся из-за рубежа туристы обязаны в течение трех дней провериться на COVID-19. Для удобства пассажиров, обследоваться можно прямо в Пулково. После исследования биоматериалов, медработники отправляют результаты на электронную почту пассажиров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что четыре рейса вылетят из Пулково с опозданием.