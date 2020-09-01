Петербуржцы сообщили об очередях в Пулково из-за тестирования на коронавирус

Петербуржцы сообщили об очередях в Пулково из-за тестирования на коронавирус
Аэропорт Пулково. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

В воздушной гавани Северной столицы пассажиры, вернувшиеся с отдыха за границей, вынуждены томиться в очередях из-за необходимости провериться на коронавирусную инфекцию.

Очевидцы рассказали, что время ожидание в очереди составляет 1,5 — 2 часа. Меры предосторожности в вынужденном столпотворении при этом мало кто соблюдает — социальная дистанция зачастую игнорируется.

Пожаловались пассажиры и на увеличение стоимости ПЦР-диагностики. Сейчас за тест придется заплатить 2550. Ранее его можно было сделать на 350 рублей дешевле.

Отметим, что после возобновление международного авиасообщения, все возвращающиеся из-за рубежа туристы обязаны в течение трех дней провериться на COVID-19. Для удобства пассажиров, обследоваться можно прямо в Пулково. После исследования биоматериалов, медработники отправляют результаты на электронную почту пассажиров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что четыре рейса вылетят из Пулково с опозданием.

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