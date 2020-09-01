ЦСКА оштрафовали за неподобающее поведение игроков

ЦСКА оштрафовали за неподобающее поведение игроков
Футболисты провинились и понесут наказание. Фото: pixabay.com

Футболисты заработали семь желтых карточек во время матчах с «Ахматом».

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) решил оштрафовать московский ЦСКА на 100 тысяч рублей после матча с «Ахматом». Встреча состоялась в рамках РПЛ и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Она выдалась довольно напряженной.

В результате армейцы получили семь желтых карточек из-за неподобающего поведения, за что их наказали теперь и рублем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что футбольный болельщик зажег файер на матче «Зенит» — ЦСКА, его оштрафовали. На судебном заседании мужчина признал свою вину. Он пояснил, что файер принес не он, а малознакомый болельщик, который любезно поделился им с болельщиком.

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