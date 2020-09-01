Эксперты подсчитали, сколько потеряли богатейшие россияне с начала года

Их совокупное состояние снизилось на 16,7 миллиардов долларов.

Во время пандемии коронавируса досталось не только обычным россиянам, но и очень богатым людям. Эксперты подсчитали, что в общей сложности они лишились 16,7 миллиардов долларов с начала 2020 года, если опираться на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), пишет РИА Новости. Скорее всего, на такое положение дел повлиял в первую очередь коронавирус.

В рейтинг, состоящий из 500 человек, входит 23 богатых россиянина. Некоторые из них не только теряли средства, но также неплохо заработали. Самым богатым в списке оказался владелец «Норникеля» Владимир Потанин – его состояние сократилось на 1,54 миллиарда долларов. На втором месте оказался совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, потерявший 4,96 миллиарда. Тройку замыкает бенефициар НЛМК Владимир Лисин: размер его активов уменьшился на 1,81 миллиарда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Forbes составил ежегодный рейтинг 25 богатейших россиянок.