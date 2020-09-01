Врач назвал продукты для повышения иммунитета

Александр Мясников считает, что хуже всего на глаза влияют такие болезни, как гипертония и сахарный диабет. Фото: кадр из видео Youtube

Александр Мясников считает, что хуже всего на глаза влияют такие болезни, как гипертония и сахарный диабет. Фото: кадр из видео Youtube

Он отметил, что питание позволяет укрепить здоровье человека.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что есть продукты, которые способны укреплять иммунитет организма. Об этом пишет РИА Новости. Он советует употреблять чеснок, лимон и имбирь – их можно добавлять в различные блюда. Мясников подчеркнул, что самостоятельно они ничего не меняют, так что нужно при этом питаться еще и правильно.

Врач напомнил, что в день нужно съедать 500 граммов фруктов и овощей, а также не забывать об орехах, цельнозерновом хлебе, рыбе. Также Мясников не видит ничего плохого в одном бокале вина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что AliExpress запускает доставку продуктов по Петербургу. Горожане смогут получать свои заказы в течение получаса.