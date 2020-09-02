Тест на коронавирус сдали еще 19,5 тысяч петербуржцев

Тест на коронавирус сдали еще 19,5 тысяч петербуржцев
В Петербурге продолжают обследовать на коронавирус. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Петербурге специалисты каждый день проводят обследование на новую коронавирусную инфекцию. За последние сутки тесты сдали 19467 горожан.

Об этом в среду, 2 сентября, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Северной столице.

Известно также, что под медицинским наблюдением в Петербурге остаются 682 человека. Большинство из них, 678, контактировала с теми, кто уже заболел и теперь должен принимать меры предосторожности. Еще 4 человека были помещены в обсерватор.

Кроме того, за последние сутки Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом (работает по номеру 122) зарегистрировала 174 вызова.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что петербуржцы, которые вернулись домой с отдыха за границей вынуждены томиться в очередях в Пулково, чтобы провериться на новую коронавирусную инфекцию. По очереди, по словам очевидцев, стоять приходится по два часа.

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