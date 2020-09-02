Разработчики вакцины от коронавируса сообщили о запланированных испытаниях на добровольцах старше 60 лет

Разработчики вакцины от коронавируса сообщили о запланированных испытаниях на добровольцах старше 60 лет
Вакцина нужна, чтобы вернуться к спокойной жизни. Фото: Pixabay

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил надежду, что в скором времени будет выдано разрешение на проведение вакцинации добровольцев старших возрастных категорий.

В Москве стартуют пострегистрационные исследования вакцины. Препарат в ближайшее время развезут по 9-10 клиникам и уже в период с 5 по 7 сентября добровольцам начнут ставить первые уколы. Стоит отметить, что вакцина тестировалась лишь на участниках в возрасте от 18 до 60 лет. Об этом сообщают РИА-новости.

Чтобы понять, как препарат взаимодействует с организмами людей пожилого возраста, необходимо провести новые испытания в рамках пострегистрационных исследований. Гинцбург сообщил, что в планах имеется набор москвичей в возрасте 60, 70 и 80 лет. Но для осуществления работ нужно получить разрешение. Его в центре Гамалеи ждут уже в ближайшее время.

Стоит отметить, что от коронавирусной инфекции уже защитился лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Напомним, политику 74 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцинация от коронавируса в Москве начнется 5 сентября.

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