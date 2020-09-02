Антимонопольщики назвали «тревожной» ситуацию с конкуренцией АЗС в Петербурге

В Петербурге антимонопольщики проанализировали состояние конкуренции на розничном рынке топлива в прошлом году. Ситуацию назвали «тревожной».

Об этом сообщает УФАС по Петербургу. Как отметили в ведомстве, конкурентная ситуация в прошлом году на рынке поменялась в середине прошлого года, кода АЗС «Петербургской топливной компании» вошли в состав НК «Роснефть» и сети АЗС компании «Несте Санкт-Петербург» — в состав ПАО «Татнефть».

В результате на рынке стали преобладать вертикально интегрированные компании. В прошлом году их доля в объеме продаж составила почти 82%.

Такую ситуацию антимонопольщики назвали «тревожной».

«Тем не менее признаки доминирования того или иного хозсубъекта отсутствуют, а, значит, потребитель может выбрать где ему выгоднее заправиться», — заключили в УФАС.