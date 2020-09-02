Владельца магазина в Купчино оштрафовали за тараканов и громкий холодильник

Владельца магазина в Купчино оштрафовали за тараканов и громкий холодильник
Владельца магазина оштрафовали за нарушение санитарных норм. Фото: wikipedia.org

В Петербурге суд наказал владельца магазина за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. В помещении на Будапештской улице нашли тараканов.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Магазин работал в жилом доме.

Во время проверки там выяснили, что техника в магазине превышала норму шума. Кроме того, в рыбном магазине также нашли тараканов. Владелец не смог предоставить документы, которые бы подтвердили дезинфекцию.

Владелец вину признал, но частично.

Суд назначил наказание в две тысячи рублей.

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