Владельца магазина в Купчино оштрафовали за тараканов и громкий холодильник

В Петербурге суд наказал владельца магазина за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. В помещении на Будапештской улице нашли тараканов.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Магазин работал в жилом доме.

Во время проверки там выяснили, что техника в магазине превышала норму шума. Кроме того, в рыбном магазине также нашли тараканов. Владелец не смог предоставить документы, которые бы подтвердили дезинфекцию.

Владелец вину признал, но частично.

Суд назначил наказание в две тысячи рублей.