Владельца магазина в Купчино оштрафовали за тараканов и громкий холодильник

В Петербурге суд наказал владельца магазина за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. В помещении на Будапештской улице нашли тараканов.
Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Магазин работал в жилом доме.
Во время проверки там выяснили, что техника в магазине превышала норму шума. Кроме того, в рыбном магазине также нашли тараканов. Владелец не смог предоставить документы, которые бы подтвердили дезинфекцию.
Владелец вину признал, но частично.
Суд назначил наказание в две тысячи рублей.