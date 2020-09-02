«Цой принадлежит всей стране»: адвокат Учителя высказался о скандале вокруг фильма

Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добронравов прокомментировал скандал, разгоревшийся вокруг нового фильма «Цой», который еще не вышел в прокат. Ранее сын музыканта Виктора Цоя Александр обратился к президенту с просьбой запретить прокат картины.

Адвокат рассказал в интервью «Комсомольской правде«, что он хочет надеяться, что вся эта ситуация вокруг киноленты просто недоразумение, которое можно разрешить путем переговором. Он отметил, что он и Учитель с уважением относятся к семье Виктора Цоя и назвал этот вопрос «сугубо юридическим».

«Зачем сюда втягивать, например, президента? Он в данной ситуации такой же зритель, как и все мы. Сначала надо посмотреть фильм», — говорит Добрынин.

По словам адвоката, перед съемками родственникам Виктора Цоя показывали сценарий, а при его доработке учитывались их советы и замечания. Однако Александр Цой доказывает обратное.

«Надо понимать, что Цой принадлежит не только истории своей семьи. Он принадлежит всей стране, а значит, всем нам – зрителям и слушателям», — отмечает адвокат.

Он также заверил, что у них есть все права на объекты интеллектуальной собственности, которые были получены законными путями. Хотя родственники Цоя предъявляют создателям фильма и такие претензии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что родственники Цоя направили обращения президенту России, председателю правительства и министру культуры.