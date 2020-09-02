Nvidia анонсировала новую игровую видеокарту за 137 тысяч рублей

Все новинки поступят в продажу до 6 октября 2020 года. Фото: pixabay.com

Все новинки поступят в продажу до 6 октября 2020 года. Фото: pixabay.com

Всемирно известная компания Nvidia презентовала новую серию игровых видеокарт, самая дорогая модель которой обойдется любителям компьютерных игр в 137 тысяч рублей.

Анонс новых продуктов появился на официальном сайте компании. Наиболее мощная модель, GEFORCE RTX™ 3090, имеет 24 гигабайта памяти GDDR6X с тактовой частотой 15,5 гигагерц, а пропускная способность подсистемы памяти составляет 936 гигабайт в секунду.

Таким образом, новая видеокарта позволяет выводить на экран картинку с разрешением 8К с частотой 60 кадров в секунду. Кроме GEFORCE RTX™ 3090 пользователям доступны более скромные GEFORCE RTX™ 3070 и GEFORCE RTX™ NVLINK® BRIDGE. Все новинки появятся в продаже до 6 октября 2020 года.

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