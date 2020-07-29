Ученые разработали имплантат для подключения мозга к компьютеру

Специалисты Мичиганского университета разработали специальный чип, который вживляется в мозг человека и позволяет подключить его к компьютеру.

Исследователи, кроме прочего, смогли сделать имплантат на 90% более экономичным в отношении потребления электроэнергии по сравнению с аналогичными изобретениями. Разработка позволяет «сжимать» сигналы, подаваемые мозгом, в связи с чем объем данных становится значительно меньше и компьютер эффективнее обрабатывает поступающую информацию.

Таким образом, повышается техническая точность работы и сокращается расход энергии на осуществление действий. Разработку создатели надеются успешно применять в медицинской сфере.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американские исследователи нашли способ решения проблемы облысения. Новый метод борьбы с этим недугом успешно опробовали на мышах.