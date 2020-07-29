Ученые из США смогли решить проблему облысения

Ученые из США смогли решить проблему облысения
У мышей, обработанных 3D-ДС-клетками, за 15 дней полностью восстановилось 90 процентов волосяного покрова. Фото: pixabay.com

Американские ученые открыли молекулу, которая отвечает за регенерацию волос и в дальнейшем сможет использоваться в качестве основы препарата против облысения.

На сегодняшний день все средства борьбы с выпадением волос обходятся пациентам крайне дорого и не всегда показывают нужный эффект. Врачи используют различные методы, от инвазивной хирургии до химических процедур. Однако американским специалистам удалось по-новому взглянуть на решение проблемы облысения. Результаты своих исследований они опубликовали в издании Science Advances.

Оказалось, что фолликулы волос не исчезают с их выпадением, а лишь сжимаются. Таким образом, ученые могут вновь активировать их работу, благодаря микроРНК, отвечающей за восстановление фолликул. Проведенные на мышах эксперименты показали успешность этого метода.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалистам из США удалось обмануть инфракрасные камеры.

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