В Москве за сутки от коронавируса скончались 13 пациентов

За минувшие сутки, 2 сентября, в столице России погибли еще 13 человек, зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Общее количество умерших пациентов с начала ведения статистики по коронавирусу в Москве, таким образом, выросло до 4 857 человек. Об этом оповещают в столичном оперативном штабе мониторинга ситуации по COVID-19. Отметим, что всего в Москве зарегистрировано более 263,5 тысяч случаев заражения коронавирусом, из которых 625 — за последние сутки.

Выздоровевших, к счастью, также становится все больше: их число на сегодняшний день достигло 216 742 человек, причем 1 359 выписались в течение 1 сентября. Кроме того, сейчас в Москве проводят кампанию по добровольному тестированию на антитела, чтобы оценить реальную эпидемиологическую обстановку.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге жертвой COVID-19 за 1 сентября стал 21 пациент.