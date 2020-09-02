Коронавирус в Петербурге убил еще 21 человека

В Петербурге продолжает расти число жертв новой коронавирусной инфекции. За последние сутки специалисты подтвердили еще 21 смертельный случай.

Об этом в среду, 2 сентября, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Так, по последним данным, в Петербурге от коронавируса скончались 2461 человек. Таким образом, за последние сутки трагическую статистику пополнил еще 21 случай.

Отметим, что всего с начала пандемии в Петербурге коронавирусом заболели более 37 тысяч пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что врачи начали высказывать опасения относительно вакцины от коронавируса. По мнению некоторых, обычная вакцина может не спасти человечество от коронавируса. Нужно создать ее на примере полиомиелита.