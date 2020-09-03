В Чехии измерили самую глубокую пресноводную пещеру

Ученые организовали очередную экспедицию к Границкой пропасти в Чехии, которая считается самой глубокой затопленной пещерой в мире. Оказалось, что она гораздо глубже, чем предполагали специалисты.

В 2016 году спелеологи выяснили, что Границкая пропасть составляет 475,5 метров в глубину, но, судя по последним данным, она вдвое превышает цифры, объявленные тогда учеными. В прошлый раз специалисты использовали волоконно-оптический кабель, чья длина была ограничена и не позволила проникнуть во все глубины пропасти.

В этот раз спелеологи применили комбинированные геофизические методы. Это помогло составить примерную карту того, что находится под землей: сеть похожих на траншеи известняковых пещер, простирающихся на глубине около 1000 метров, что значительно превышает скромные 475 метров, объявленные учеными в 2016 году. Теперь помимо данных о глубине пропасти придется, очевидно, изменить и представления и о её происхождении: оно могло происходить не «сверху вниз», а «снизу вверх».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские специалисты предложили изучать космические микроорганизмы при помощи ракет.