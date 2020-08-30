Российские ученые предложили использовать ракеты для изучения микроорганизмов в космосе

Российские ученые предложили использовать ракеты для изучения микроорганизмов в космосе
Пробы бактерий и грибов, взятых с поверхности МКС показали, что большой угрозы не представляют, но при длительных межпланетных полетах такая картина может измениться. Фото: pixabay.com

Зондирующие ракеты могли бы помочь в изучении микроорганизмов, которые живут в стратосфере Земли, считают российские специалисты.

Загрязнение микроорганизмами пылевых частиц в стратосфере нашей планеты является крайне важным на сегодняшний день вопрос, который требует исследований и мониторинга. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил заведующий отделом санитарно-гигиенической безопасности в искусственной среде обитания ИМБП Вячеслав Ильин.

По его словам, сейчас ученые разрабатывают проект исследования стратосферы и слоев атмосферы до 300 километров. Здесь специалистам и могут помочь параболические «вылазки» зондирующих ракет, которые позволяют взять пробы на разных высотах. Изучение пылевых частиц, между тем, может быть полезно для космонавтов и жителей Земли: это позволит избежать занесения опасных бактерий из космоса. Ильин, однако, отмечает, что на данный момент таких угроз не обнаружено.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские специалисты нашли способ борьбы с космическим мусором.

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