В Ленобласти ищут пропавшего 10-летнего мальчика

Полиция и волонтеры поисковых групп разыскивают потерявшегося 10-летнего ребенка в Приозерском районе.

О пропаже несовершеннолетнего стало известно в среду, 2 сентября. В правоохранительные органы обратилась обеспокоенная мать, сообщившая, что ее 10-летний сын пошел с друзьями играть на детскую площадку, а домой обратно уже не вернулся.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти предоставило приметы потеряшки: мальчик одет в черную толстовку, черные спортивные штаны и черные кроссовки. Его рост составляет 146 см, волосы — светлые кудрявые, комплекция тела плотная. Полиция просит всех, кто увидит на улицах похожего по описанию ребенка, немедленно сообщать об этом в экстренные службы. Отметим, что фотографии мальчика можно найти в группе «Приозерск и район» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге искали пропавшую 14-летнюю девочку.