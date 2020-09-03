Tele2 предложила петербургским киноманам особый тариф

Tele2 обновила тарифный план «Везде онлайн», включив в него бесплатную подписку на онлайн-кинотеатр Wink. Тариф позволяет петербуржцам и жителям Ленинградской области смотреть более 20000 фильмов, сериалов и 100 телевизионных каналов от Wink, а также предоставляет преимущества для работы онлайн и безлимитные звонки на Tele2 по всей стране.

Tele2 поддерживает стиль жизни своих абонентов и предлагает выгодные продукты и сервисы. С 2 сентября 2020 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области доступен обновленный тарифный план «Везде онлайн» с бесплатной подпиской на онлайн-кинотеатр Wink. Сервис Wink включает обширную коллекцию кино, сериалов, мультфильмов и набор информационных и развлекательных телеканалов. Видеоконтент доступен на домашних телевизорах (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфонах или планшетах (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), а также ноутбуках и персональных компьютерах (с помощью интернет-портала). Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно зарегистрироваться в Wink с номером Tele2. Предложение доступно для новых клиентов оператора, а также для действующих абонентов при переходе на тариф «Везде онлайн».

Кроме того, за 400 рублей в месяц пользователи «Везде онлайн» получат 40 Гб мобильного интернет-трафика, безлимитные звонки на номера Tele2 и 500 минут для звонков на номера других операторов по всей стране. Активные интернет-пользователи смогут свободно общаться в социальных сетях и мессенджерах, не расходуя пакет интернета. Тариф включает безлимитный доступ к мессенджерам Telegram, WhatsApp, Viber, «ТамТам» и социальным сетям Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Узнать подробнее про тариф можно в личном кабинете на сайте оператора или в приложении «Мой Tele2».

Абоненты могут оптимизировать параметры тарифа «Везде онлайн» с помощью ряда сервисов оператора: переносить остатки неиспользуемых минут и гигабайтов на следующий расчетный период, делиться трафиком с клиентами Tele2 по всей стране. Оператор также предлагает скидку до 20% на плату по тарифу при создании группы с другими клиентами Tele2. Группа до 5 номеров создается в личном кабинете или в приложении «Мой Tele2». При этом объединиться можно с абонентами любого региона, где присутствует оператор. Скидка предоставляется ежемесячно при наличии у участника подключенной услуги «Автоплатеж» и при внесении абонентской платы за тариф всеми участниками группы. При отрицательном балансе автоматически включается бесплатный «SOS-пакет», который позволяет пользоваться мессенджером WhatsApp и навигационными приложениями «Яндекса».

Максим Иконников, коммерческий директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2:

«Этой весной с помощью технологий big data мы проанализировали популярность образовательных и развлекательных сайтов, на которых петербургские клиенты проводили больше всего времени во время самоизоляции. В борьбе за внимание клиентов Tele2 победили онлайн-кинотеатры. При этом кинотеатр Wink продемонстрировал самую высокую динамику подключений. Мы поддерживаем интересы своих абонентов, и нам важно предлагать актуальные опции. Логичным шагом стало включение кинотеатра Wink в тарифный план для активных пользователей онлайн-сервисов».