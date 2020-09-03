Ефремова доставили в суд для участия в прениях сторон по делу о ДТП

Ефремова доставили в суд для участия в прениях сторон по делу о ДТП
Актер Михаил Ефремов. Фото: Википедия

В Москве продолжаются судебные разбирательства по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова. Сегодня утром актера доставили в Пресненский суд.

Об этом стало известно в четверг, 3 сентября. Как сообщил ТАСС, Ефремов привезли для участия в прениях сторон по своему делу.

Напомним, авария с участием актера Михаила Ефремова произошла в центре Москвы, 8 июня. Внедорожник артиста вылетел на встречную полосу и столкнулся с отечественным фургоном, в котором находился за рулем 57-летний Сергей Захаров. Мужчина получил серьезные травмы и скончался в больнице. Освидетельствование показало, что в крови Ефремова на момент аварии имелось большое количество алкоголя и следы запрещенных веществ.

Отметим, что актер свою вину не признает и считает, что не был за рулем в момент трагедии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что политолог Евегний Сатановский отреагировал на поведение Ефремова в суде. Он назвал актера «полным идиотом» и «бомжом».

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