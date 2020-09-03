Рост продолжается: в Петербурге зафиксировали 191 новый случай коронавирусной инфекции

В городе на Неве не прекращается распространение COVID-19. Оперативный штаб по борьбе с коварным патогеном нового типа опубликовал обновленные статистические данные по заболеваемости в России и ее субъектам.

За прошедшие сутки в Северной столице выявлен 191 новый случай коронавируса. С каждым днем количество новых диагностированных случаев инфицирования увеличивается. Резкий прирост был выявлен еще 21 августа. Тем временем, уже наступил сентябрь, а ситуация по-прежнему остается тревожной.

Справиться с болезнью и выздороветь получилось еще у 112 пациентов.

Скончались из-за тяжелого развития болезни и возникших осложнений 22 человека. Отметим, что город удерживает лидерство по количеству летальных случаев среди регионов уже не первый день.

За все время эпидемии в Петербурге инфекцией заразилось 37232 человека. Выздороветь получилось у 26093 пациентов. Скончалось 2483 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге с 7 и 12 сентября отменяют ряд коронавирусных ограничений