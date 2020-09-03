Кириенко признался, что переболел коронавирусом

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко признался, что уже переболел коронавирусом.

Об этом он рассказал на форуме «Таврида-Арт». По его словам, из-за перенесенного ранее заболевания он пока не планирует вакцинироваться.

«Антитела у меня остались», — приводят слова Кириенко РИА Новости.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

В августе Российский Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину от Covid-19. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи и получил название «Спутник V».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что испытания вакцины от коронавируса продлятся до конца 2022 года. Кириенко признался,Информация об этом появилась на официальном сайте Минздрава России.