Назван состав сборной России на матч против Сербии

Честь страны будут отстаивать сразу четыре зенитовца. Среди них, конечно же, Артем Дзюба.

Сегодня, 3 сентября, состоится матч группового этапа Лиги наций. На поле встретятся сборные России и Сербии. Отстаивать честь страны будут сразу четыре игрока «Зенита» – Артем Дзюба, Магомед Оздоев, Юрий Жирков и Вячеслав Караваев. На ворота назначен голкипер московского «Динамо» Антон Шунин. В сборную вошли также Марио Фернандес, Андрей Семенов, Георгий Джикия, Роман Зобнин, Алексей Ионов и Зелимхан Бакаев. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Матч начался в 21:45.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бывший игрок «Зенита» Паредес заразился коронавирусной инфекцией. Подхватить болезнь он мог на отдыхе в Ибице.