Назван состав сборной России на матч против Сербии

Назван состав сборной России на матч против Сербии
Матч начался пару минут назад. Фото: pixabay.com

Честь страны будут отстаивать сразу четыре зенитовца. Среди них, конечно же, Артем Дзюба.

Сегодня, 3 сентября, состоится матч группового этапа Лиги наций. На поле встретятся сборные России и Сербии. Отстаивать честь страны будут сразу четыре игрока «Зенита» – Артем Дзюба, Магомед Оздоев, Юрий Жирков и Вячеслав Караваев. На ворота назначен голкипер московского «Динамо» Антон Шунин. В сборную вошли также Марио Фернандес, Андрей Семенов, Георгий Джикия, Роман Зобнин, Алексей Ионов и Зелимхан Бакаев. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Матч начался в 21:45.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бывший игрок «Зенита» Паредес заразился коронавирусной инфекцией. Подхватить болезнь он мог на отдыхе в Ибице.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
зенит сборная россии сборная сербии футбол


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Назван состав сборной России на матч против Сербии
Минобрнауки объяснило, как носить маски в вузах
Минздрав поделился рекомендациями по лечению коронавируса
В Германии возмутились из-за слов Лукашенко о фальсификации дела Навального
В Петербурге состоялся «Диктант Победы»
В Ленобласти мужчина умер после падения с крыльца больницы
BMW насмерть снес ребенка на проспекте Славы
Дрозденко: «Ленобласть оказалась одним из локомотивов в период ...