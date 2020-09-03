Роберт Паттинсон заболел, поэтому съемки «Бэтмена» приостановили

У артиста диагностировали коронавирус. Сама знаменитость не подтверждал эту информацию.

Актер Роберт Паттинсон мог заразиться коронавирусом. Об этом пишет портал Vanity Fair, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. Звезда якобы изолирована, без него съемки «Бэтмена» продолжить не могут. Пока что сам артист и его представители никак не комментировали слухи. Представители киноиндустрии не уточняют, каково состояние Паттинсона.

Напоминаем, что фильм с участием актера хотели выпустить в 2021 году, но сроки могут быть сдвинуты из-за пандемии коронавируса и самочувствия Паттинсона.

Напоминаем, что официальное видео было опубликовано на YouTube-канале Warner Bros. Партнерами Паттинсона по съемочной площадке также стали Зои Кравиц, Пол Дано, Джеффри Райт, Питер Сарсгаард, Энди Серкис и Колин Фаррел. Режиссером новой киноповести стал Мэтт Ривз.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вышел первый трейлер фильма о Бэтмене с Робертом Паттинсоном.