Петербуржец попал в больницу после удара «розочкой» в живот на Гражданском

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Фото: pixabay.com

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Фото: pixabay.com

Во дворе дома в Калининском районе Петербурга на местного жителя напали с осколком бутылки. Пострадавшего увезли в больницу с тяжелым ранением.

Как стало известно gazeta.spb.ru, нападение произошло вечером у дома №31/3 по Гражданскому проспекту. Незнакомец набросился на 33-летнего мужчину с осколком бутылочного стекла. Во время потасовки потерпевшему был нанесен удар в живот.

После произошедшего злоумышленник поспешил скрыться с места происшествия. А раненому мужчине вызвали скорую помощь.

Сейчас потерпевший находится в больнице с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости. Врачи борются за его жизнь.

Полиция изъяла с места происшествия осколки бутылки. Открыто уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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