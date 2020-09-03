Ссора двух граждан Узбекистана во Всеволожском районе закончилась ударом ножом в живот

Полицейские поймали злоумышленника, ранившего мужчину ножом в Ленобласти.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в правоохранительные органы рано утром, 1 сентября, поступил сигнал из больницы о том, что к ним из деревни Аголатово госпитализировали 37-летнего пациента с ножевым ранением в удовлетворительном состоянии.

Правоохранители прибыли на место происшествия и выяснили обстоятельства произошедшего. Оказалось, что пострадавший ночью, находясь в СНТ «Гранит, повздорил с малознакомым ему мужчиной. Мирно урегулировать конфликт оппонент потерпевшего не захотел и нанес ему удар ножом в живот.

Полицейские в день обращения смогли найти и задержать подозреваемого. Им оказался неработающий 44-летний житель Узбекистана. При нем нашли перочинный нож, который сразу же изъяли.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпино задержали мужчину, который угрожал дочери ножом и топором.