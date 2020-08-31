В Колпино задержали мужчину, который угрожал дочери ножом и топором

В пятницу, 28 августа, около девяти вечера в Колпинском районе Петербурга росгвардейцы задержали мужчину, который предположительно угрожал своей 46-летней дочери расправой.

О случившемся сотрудникам правоохранительных органов рассказала женщина, которая заявила, что в квартире одного из домов по Октябрьской улице в городе Колпино она на бытовой почве поругалась со своим отцом. Мужчина на тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения и стал угрожать ей, взяв нож и топор.

По адресу незамедлительно прибыли наряд вневедомственной охраны, а также участковый полицейский. На месте происшествия задержан подозреваемый, орудия потенциального преступления изъяты — применить их он, к счастью, не успел. Задержанного передали в отдел полиции, возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством.