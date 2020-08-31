В Колпино задержали мужчину, который угрожал дочери ножом и топором

В Колпино задержали мужчину, который угрожал дочери ножом и топором
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) УК РФ. Фото: pixabay.com

В пятницу, 28 августа, около девяти вечера в Колпинском районе Петербурга росгвардейцы задержали мужчину, который предположительно угрожал своей 46-летней дочери расправой.

О случившемся сотрудникам правоохранительных органов рассказала женщина, которая заявила, что в квартире одного из домов по Октябрьской улице в городе Колпино она на бытовой почве поругалась со своим отцом. Мужчина на тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения и стал угрожать ей, взяв нож и топор.

По адресу незамедлительно прибыли наряд вневедомственной охраны, а также участковый полицейский. На месте происшествия задержан подозреваемый, орудия потенциального преступления изъяты — применить их он, к счастью, не успел. Задержанного передали в отдел полиции, возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 19-летняя девушка на проспекте Солидарности ударила мужчину ножом в грудь.
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В Колпино задержали мужчину, который угрожал дочери ножом и топором