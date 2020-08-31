На проспекте Солидарности 19-летняя ударила мужчину ножом

В полицию обратился 38-летний житель одного из домов по проспекту Солидарности, который заявил, что его ударил ножом неизвестный.

Инцидент произошел около полуночи 28 августа. Мужчина самостоятельно добрался до приёмного покоя Александровской больницы, где медики диагностировали у него колото-резаное проникающее ранение грудной клетки и перелом ребра. Его госпитализировали, состоянии оценивается как тяжелое.

На следующей день в ходе расследования задержали подозреваемую, 19-летнюю жительницу соседнего от места происшествия дома. Она, по предварительным данным, в результате внезапной ссоры ударила пострадавшего. Причина, вынудившая подозреваемую пойти на такой шаг, неизвестна.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Дворцовой площади мужчина всадил прохожему нож в ягодицу.