За сутки в России более 5 тысяч новых случаев коронавируса

Статистика по коронавирусу неуклонно растет вот уже несколько дней. Удастся ли избежать второй волны? Фото: Baltphoto

Статистика по коронавирусу неуклонно растет вот уже несколько дней. Удастся ли избежать второй волны? Фото: Baltphoto

За минувшие сутки, по данным оперативного штаба, на территории страны зарегистрировано 5 110 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Таким образом, общее число заболевших в России с начала ведения статистики превысило 1 млн 15 тысяч человек. За последние сутки также зафиксирован 121 летальный случай, причиной смерти в котором стал коронавирус и его последствия. Нарастающим итогом количество умерших во время пандемии в стране выросло до 17 649 человек.

Отметим, что выздоровевших по состоянию на 4 сентября больше, чем новых пациентов с COVID-19. Из больниц за сутки выписали 5 812 человек. Общее число победивших болезнь составляет 832 747 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге за сутки обследовали на коронавирусную инфекцию почти 23 тысячи человек.