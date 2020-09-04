За сутки в России более 5 тысяч новых случаев коронавируса

За сутки в России более 5 тысяч новых случаев коронавируса
Статистика по коронавирусу неуклонно растет вот уже несколько дней. Удастся ли избежать второй волны? Фото: Baltphoto

За минувшие сутки, по данным оперативного штаба, на территории страны зарегистрировано 5 110 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Таким образом, общее число заболевших в России с начала ведения статистики превысило 1 млн 15 тысяч человек. За последние сутки также зафиксирован 121 летальный случай, причиной смерти в котором стал коронавирус и его последствия. Нарастающим итогом количество умерших во время пандемии в стране выросло до 17 649 человек.

Отметим, что выздоровевших по состоянию на 4 сентября больше, чем новых пациентов с COVID-19. Из больниц за сутки выписали 5 812 человек. Общее число победивших болезнь составляет 832 747 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге за сутки обследовали на коронавирусную инфекцию почти 23 тысячи человек.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус новые случаи заражения пандемия россия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге скорректируют закон о «балконной амнистии»
Нелегальным перевозчикам в Петербурге выписали штрафов на 3,3 млн рублей
Стало известно, зачем лоси выходят на оживленные улицы Петербурга
Ленобласть запускает прививочную кампанию от гриппа
Жители Ленобласти отдохнули на концерте Estel без масок
Смольный возьмет кредит на 15 миллиардов из-за дефицита бюджета
Петербуржцев за лето оштрафовали на 450 тысяч за мангалы и моторные лодки
Большинство россиян поддержали сексуальное образование в школах