Петербург вновь стал лидером по смертности от COVID-19: за сутки скончались 20 человек

По состоянию на 4 сентября в Северной столице, согласно данным оперативного штаба, жертвами новой коронавирусной инфекции стали 20 человек.

В общей сложности, за минувшие сутки от коронавируса нового типа на территории России скончался 121 человек. На втором месте по количеству смертей после Петербурга находится Москва, где подтвердили 10 летальных исходов.

В пятерку антилидеров также вошли Ростовская область, Красноярский край (по 6 человек) и Московская область (5 жертв COVID-19). Нарастающим итогом число погибших от коронавируса в стране выросло до 17 649 человек. Всего с начала пандемии заразились более 1 млн россиян.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки на территории России было выявлено свыше пяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Лидируют Москва и Петербург, где 692 и 193 инфицированных соответственно.