В Петербурге за сутки выявлено 193 новых пациента с коронавирусом

В Петербурге за сутки выявлено 193 новых пациента с коронавирусом
Статистика в Петербурге становится все более тревожной. Фото: Baltphoto

По состоянию на 4 сентября в Северной столице число зараженных коронавирусной инфекцией нового типа достигло почти 37,5 тысяч человек.

За последние 24 часа на территории Санкт-Петербурга зарегистрировано 189 новых случаев COVID-19, информирует Оперативный штаб. Всего количество пациентов с коронавирусом с начала пандемии выросло до 37 475. При этом еще 20 петербуржцев за минувшие сутки скончались от опасного заболевания и его последствий, общее число погибших превысило 2,5 тысячи пациентов.

Отметим, что статистика по выздоровлению в городе на Неве также активно растет: за минувшие сутки из медицинских учреждений выписан 101 человек, а общее количество людей, победивших инфекцию, составляет 26 194 человека.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Северная столица четвертый день подряд возглавляет список по смертности от коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус новые случаи заражения пандемия санкт-петербург


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Состояние Навального улучшилось, он реагирует на обращения окружающих
В Петербурге скорректируют закон о «балконной амнистии»
Нелегальным перевозчикам в Петербурге выписали штрафов на 3,3 млн рублей
Стало известно, зачем лоси выходят на оживленные улицы Петербурга
Ленобласть запускает прививочную кампанию от гриппа
Жители Ленобласти отдохнули на концерте Estel без масок
Смольный возьмет кредит на 15 миллиардов из-за дефицита бюджета
Петербуржцев за лето оштрафовали на 450 тысяч за мангалы и моторные лодки