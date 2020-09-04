В Петербурге за сутки выявлено 193 новых пациента с коронавирусом

Статистика в Петербурге становится все более тревожной. Фото: Baltphoto

Статистика в Петербурге становится все более тревожной. Фото: Baltphoto

По состоянию на 4 сентября в Северной столице число зараженных коронавирусной инфекцией нового типа достигло почти 37,5 тысяч человек.

За последние 24 часа на территории Санкт-Петербурга зарегистрировано 189 новых случаев COVID-19, информирует Оперативный штаб. Всего количество пациентов с коронавирусом с начала пандемии выросло до 37 475. При этом еще 20 петербуржцев за минувшие сутки скончались от опасного заболевания и его последствий, общее число погибших превысило 2,5 тысячи пациентов.

Отметим, что статистика по выздоровлению в городе на Неве также активно растет: за минувшие сутки из медицинских учреждений выписан 101 человек, а общее количество людей, победивших инфекцию, составляет 26 194 человека.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Северная столица четвертый день подряд возглавляет список по смертности от коронавируса.