Диетолог раскрыл максимальную суточную норму потребления орехов

Диетолог посоветовал есть орехи, особенно фундук и миндаль, сухофрукты. Фото: pixabay

Диетолог посоветовал есть орехи, особенно фундук и миндаль, сухофрукты. Фото: pixabay

Многие люди допускают ошибку при употреблении орехов, из-за чего некоторые полезные вещества из этого продукта не усваиваются. Об этом рассказал врач-диетолог Дмитрий Бобунов.

По его словам, орехи имеют массу полезных свойств, но употреблять их следует осторожно и дозировано. Социалист рассказал телеканалу «Санкт-Петербург», что максимальная разрешенная суточная норма орехов составляет 50 граммов, однако это не значит, что есть их можно каждый день. Он добавил, что это довольно калорийный продукт.

Диетолог подчеркнул, что не следует отмерять нужное количество орехов горстями. Для этих целей лучше использовать кухонные весы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как правильно употреблять орехи. Для извлечения максимальной пользы из этого продукта необходимо разрушить хитиновую кислоту и активировать нужные нашему организму микроэлементы.