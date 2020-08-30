Специалист по питанию рассказал, как правильно употреблять орехи

После того, как вы промыли продукт, его надо хранить в холодильнике, потому что он становится "живым" и быстрее портится. Фото: pixabay.com

После того, как вы промыли продукт, его надо хранить в холодильнике, потому что он становится "живым" и быстрее портится. Фото: pixabay.com

Для максимального полезного употребления орехов, богатых растительным белком и жирами, необходимо их активировать.

Об этом рассказала нутрициолог и создательница студии Green Me Татьяна Скирда. По словам специалисты по питанию, все орехи содержат фитиновую кислоту, мешающую усвоению полезных микроэлементов. Для извлечения максимальной пользы из этого продукта необходимо разрушить хитиновую кислоту и активировать нужные нашему организму микроэлементы.

Для этого можно нагреть орех, однако из-за наличия масел температурная обработка может быть не очень полезной, передает радио Sputnik. Также можно воспользоваться специальным раствором для ферментации, но для рядового потребителя это слишком сложный вариаторе. Наиболее легкий и популярный способ — вымачивание орехов в течение 5-6 часов. Причем на месте орехов могут быть и бобовые, и зерновые культуры.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что больше всего полезных микроэлементов содержится в грецком орехе.