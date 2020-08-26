Диетолог назвал самый полезный орех

Но всего хорошего нужно по чуть-чуть. Фото: pixabay.com

Но всего хорошего нужно по чуть-чуть. Фото: pixabay.com

Она заявила, что больше всего полезных микроэлементов в грецком орехе.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какой орех самый полезный. Своим экспертным мнением она поделилась в эфире «Вечерней Москвы». Диетолог объяснила, что больше всего полезных микроэлементов в грецком орехе – например, он богат белком, медью, цинком, селеном и железом. Также она добавила, что арахис, фундук и грецкий орех почти не содержат углеводы, поэтому их можно есть во время диеты. При этом нельзя переусердствовать.

«Грецкий орех полезен при анемии, проблемах кровеносных сосудов, при восстановлении тяжелых хронических сосудистых заболеваний нужно употреблять его обязательно»,

— говорит Елена Соломатина.

Также врач напомнила, что грецкий орех не стоит есть при аллергических реакциях, подагре и проблемах с желудочно-кишечным трактом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ореховая скорлупа помогает восстановить нервную систему.