Вице-губернатор Бондаренко проверит готовность дорожных предприятий Петербурга к зиме

Вице-губернатор Северной столицы Николай Бондаренко посетил СПб ГУДП «Центр» — предприятие, обслуживающее 35% Петербурга, чтобы проверить его готовность к зимнему сезону.

В ближайшее время Бондаренко посетит с инспекцией каждую дорожную организацию города на Неве, информируют в аппарате вице-губернатора. Во время визита в ГУДП «Центр» политик осмотрел цеха и спецтехнику, которые будут использоваться в зимнее время, а также пообщался с сотрудниками предприятия. Вице-губернатор поручил расширить штат сотрудников на 400 человек, а также выверить и согласовать графики между дорожными организациями и жилищными службами.