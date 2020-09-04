Вице-губернатор Бондаренко проверит готовность дорожных предприятий Петербурга к зиме

Вице-губернатор Бондаренко проверит готовность дорожных предприятий Петербурга к зиме
«В каждой колоне должен быть «порядок» - каждый механизатор, каждый специалист должен знать свою зону ответственности, должен понимать время уборки, время прохождения маршрута», - подчеркнул вице-губернатор. Фото: Baltphoto

Вице-губернатор Северной столицы Николай Бондаренко посетил СПб ГУДП «Центр» — предприятие, обслуживающее 35% Петербурга, чтобы проверить его готовность к зимнему сезону.

В ближайшее время Бондаренко посетит с инспекцией каждую дорожную организацию города на Неве, информируют в аппарате вице-губернатора. Во время визита в ГУДП «Центр» политик осмотрел цеха и спецтехнику, которые будут использоваться в зимнее время, а также пообщался с сотрудниками предприятия. Вице-губернатор поручил расширить штат сотрудников на 400 человек, а также выверить и согласовать графики между дорожными организациями и жилищными службами.

Последнее требование касается всех профильных организаций. По словам Бондаренко, инспекционные поездки должны завершиться, как и подготовка предприятий, до конца сентября.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском парке в Сосновом Бору завершается строительство велодорожки.

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