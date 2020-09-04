В Сосновом Бору достраивают велодорожку в Приморском парке

В Сосновом Бору достраивают велодорожку в Приморском парке
В Сосновом Бору завершается строительство велодорожки. Фото: pixabay

В Сосновом Бору, которой считается одним из самых благоустроенных городов Ленобласти, подходят к концу работы по строительству дорожки для велосипедистов в Приморском парке.

Об этом сообщается в группе «Мой Сосновый Бор» в социальной сети «ВКонтакте». С 1 сентября в парке началась укладка асфальта для велодорожки. Благоустроенный трек для велосипедистов решили проложить по уже существующей проселочной дороге. После завершения основных работ строители приступят к работам в техзоне ЛАЭС. Там велодорожку проложат по участку от 445 здания до уже созданного маршрута. А сама дорожка начинается рядом с городским пляжем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что реализацию проектов по благоустройству в пяти городах Ленинградской области проспонсируют из федерального бюджета.

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